Mãe de Miley Cyrus teria barrado filha de ir ao seu casamento por antiga relação com o noivo

Casos de Família? Tish Cyrus, mãe da cantora Miley Cyrus, teria barrado uma de suas filhas, Noah Cyrus, de ir à cerimônia de seu casamento em agosto do ano passado. Tudo isso porque o noivo da matriarca, Dominic Purcell, astro da série "Prison Break", teve uma relação casual com a cantora no passado.

VEJA MAIS

Além disso, a ex-mulher de Billy Ray Cyrus, teria tomado providências mais sérias, como a contratação de seguranças para garantir que ela não entrasse na cerimônia. Além dela, um dos irmãos de Miley Cyrus também não teria sido convidado.

Os rumores da briga entre a família Cyrus repercutiu na web após uma publicação do site norte-americano ‘ET!News’. “Tish foi quem não convidou Noah e Braison [seu filho] para seu casamento e os bloqueou no Instagram depois de ficar com Dominic. Foi Tish quem solicitou segurança em seu casamento para manter Noah e Braison afastados”, diz o texto.

A briga ainda teria sido causada pela falta de comunicação sobre o relacionamento por parte da matriarca. Além de Miley, Noah e Braison, frutos do casamento com Billy Ray Cyrus, a mulher também é mãe de Brandi, de 36 anos, e Trace, de 35, de um casamento anterior.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)