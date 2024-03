Rafa Kalimann e Allan Souza Lima curtem noitada e aumentam rumores de romance; fotos

Desde o ano passado, Rafa Kalimann e Allan Souza Lima estão tendo um affair. Em meio a rumor, o casal foi visto junto curtindo uma noitada no baixo Gávea, na zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo (3).

Em novembro do ano passado, eles foram vistos em clima de romance. Na ocasião, se comemorava o aniversário de Allan, no mesmo local. Na época, Rafa usou a rede social X (ex-Twitter) após ter sido flagrada aos beijos com o ator. "A vida de solteira não está fácil para ninguém. Pode nem dar uns beijos enquanto tomo minha cervejinha que vira pauta para a vida de solteira", escreveu ela.

A ex-BBB estreia como atriz em novelas nesta segunda-feira (4), na novela "Família é Tudo". Já Allan é um ator renomado, ele já fez a novela "Amor Perfeito" (Globo, 2023) e os filmes da franquia "A menina que matou os pais", em que interpreta Cristian Cravinhos. Além disso, ele é o protagonista da série "Cangaço Novo".

Rafa Kalimann e Allan Souza aproveitam noite no Rio de Janeiro. (Foto: Delson Silva / AgNews )