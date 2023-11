Rafa Kalimann troca carinhos e olhares com o ator Allan Souza Lima em bar no Rio de Janeiro

Solteira desde setembro, após terminar o namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares, ao que tudo indica, Rafa Kalimann não está mais sozinha. A influenciadora, ex-BBB e agora atriz, está conhecendo melhor o ator Allan Souza Lima, com quem engatou um romance.

Os dois foram flagrados pelo site EXTRA enquanto acontecia uma comemoração pelo aniversário de Allan, num bar no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio. A celebração foi para poucos amigos do ator e Rafa procurou ficar mais afastada para não ser filmada no momento em que todos cantavam parabéns.