Iggy Azalea é a celebridade mais bem paga do OnlyFans

Iggy Azalea, conhecida por seu sucesso na música, se destaca não apenas por suas realizações artísticas, mas também como a produtora de conteúdo adulto mais bem paga na internet. A cantora mantém sua conta no OnlyFans atualizada diariamente com fotos ousadas, conquistando o topo entre as celebridades mais populares na plataforma, com milhões de assinantes.

De acordo com um levantamento divulgado pelo Tuko News, Iggy Azalea acumulou uma receita superior a 9 milhões de dólares nos dois primeiros meses de 2024. Convertendo para a moeda local, a artista arrecadou aproximadamente R$ 44,7 milhões, sem considerar os últimos dias de fevereiro.

A assinatura básica do perfil de Iggy Azalea no OnlyFans tem o custo de US$ 20 (cerca de 100 reais). Dados revelam que, diariamente, a artista gera em torno de US$ 307 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão). Apesar do sucesso na plataforma, a decisão de ingressar no OnlyFans não era inicialmente uma escolha de Iggy Azalea. A cantora chegou a afirmar que nunca se envolveria em conteúdo adulto, mas reconsiderou ao avaliar as oportunidades financeiras oferecidas pela plataforma. Em uma entrevista recente, ela declarou:“Eu fiz muitas pessoas ganharem muito dinheiro com meu corpo, e eu recebi a menor parte”.