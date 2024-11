Mãe de Ana Paula Minerato mostra filha recebendo atendimento médico em meio à polêmica de racismo

Sylvia Minerato, mãe da ex-musa da Gaviões da Fiel, Ana Paula Minerato, divulgou imagens da filha sendo medicada em casa após a repercussão de áudios vazados em que Ana Paula faz declarações racistas contra Ananda, vocalista do grupo Melanina Carioca. As gravações foram divulgadas pelo colunista Gabriel Perline e mostram Ana Paula em uma conversa com seu ex-namorado, o rapper KT.

Em um pronunciamento, Sylvia explicou que sua filha não está em condições de se manifestar no momento, mas garantiu que ela fará esclarecimentos em breve. "Nesse momento, o mais importante é cuidar da sua saúde", afirmou Sylvia.

A mãe de Ana Paula também mencionou a intenção de buscar justiça em relação ao vazamento dos áudios. "Amanhã [terça-feira, 26/11], ela vai se pronunciar e esclarecer tudo. A verdade vai aparecer e faremos justiça. Internet não é terra sem lei", declarou.

Nos áudios divulgados, Ana Paula questiona KT sobre seu paradeiro, insinuando um encontro dele com Ananda, utilizando termos racistas e depreciativos. Em uma das falas, ela insinua: "Você foi encontrar com a Ananda, que você sumiu o dia inteiro? Você foi lá comer ela aonde? No hotel dela com o Melanina Carioca?".

KT tenta encerrar a discussão, recomendando que Ana Paula procure ajuda profissional: "Deixa eu falar: procura um médico. Procura, de verdade".

Até o momento, Ana Paula não se pronunciou oficialmente sobre as gravações ou sobre as acusações de racismo.