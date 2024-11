Cantora Ananda, do grupo 'Melanina Carioca', rebate fala racista de Ana Paula Minerato

Após ser vítima de ataques racistas por Ana Paula Minerato, a cantora Ananda usou as redes sociais para se pronunciar e mandar um recado para a ex-panicat. A integrante do grupo "Melanina Carioca" se defendeu e afirmou que a ex-apresentadora “vai ter que aguentar” as consequências das suas falas.

VEJA MAIS

Ananda estava na praia quando teve acesso ao áudio com os ataques, que viralizou nas últimas horas nas redes sociais. "De repente, me deparo com esse absurdo. Estou aqui, curtindo a minha vida que, pelo visto, está muito melhor que a sua. Com todo respeito, tu se acha tão bonita assim pra desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você? Um pouco pretensiosa", desabafou a artista.

Nos stories, a artista afirmou que não queria "estar na pele" da ex-apresentadora e enfatizou que não tem medo de Minerato. Em áudios que circulam na web, a ex-apresentadora da Band disparou ofensas, chamando Ananda de feia e afirmando que a cantora tem "cabelo duro"

"Agora tu vai ver o que tu arrumou pra tu. Tu sabe que aí tu meteu um tópico muito delicado. Agora o buraco é mais embaixo e tu vai ter que aguentar. Não foi mulher para falar? Agora tu falou para todo mundo. Agora eu estou sabendo, geral sabe também", respondeu Ananda.

Veja: