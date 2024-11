Ana Paula Minerato é demitida da Band após cometer racismo contra a cantora Ananda

Ana Paula Minerato foi demitida da BAND depois de um áudio racista contra a cantora Ananda ser divulgado. Por meio de uma nota, a emissora se pronunciou e disse repudiar qualquer forma de preconceito. “A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa”, conta o comunicado.

Contratada desde 2015 pela emissora, Ana Paula Minerato era titular de um programa diário na rádio Band FM. Em áudios que circulam nas redes sociais, a apresentadora chama de “neguinha” e insinua que os pais de Ananda vieram da África. “Você gosta de mina do cabelo duro? De neguinha? O pai ou a mãe veio da África?”, questionou Ana Paula em uma conversa com o rapper KT. A veracidade do áudio ainda não foi confirmada.

A cantora do grupo “Melanina Carioca” usou as redes sociais para divulgar o áudio atribuído a Ana Paula e afirmou que agora irá tomar as providências sobre o caso. “Tu vai ver o que tu arrumou para tu. Tu sabe que aí tu meteu um tópico muito delicado e agora o buraco vai ser mais embaixo”, disparou a artista.

FORA DA GAVIÕES TAMBÉM

Ana Paula Minerato também foi desligada da escola de samba paulista Gaviões da Fiel após a divulgação do áudio e também emitiu uma nota. “A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista”, declarou a escola.

Além disso, o comunicado reforçou o comprometimento da Gaviões da Fiel no combate ao racismo: “é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória”.