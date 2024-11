Vaza suposto áudio com fala racista de Ana Paula Minerato: 'Você gosta de cabelo duro?'

Um suposto áudio da ex-participante de A Fazenda, Ana Paula Minerato, gerou polêmica e ganhou grande repercussão nas redes sociais após vazar no domingo (24). Na gravação, Ana conversa com o cantor KT Gomez e faz comentários racistas sobre a cantora Ananda, referindo-se a ela como “cabelo duro” e “neguinha”.

Durante a conversa, Ana Paula diz: “A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro”. KT tenta responder: “Sua fala é bem…”, mas é interrompido pela ex-Fazenda, que continua: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Por isso ali é neguinha né, alguém ali um pai ou a mãe veio da África?”.

As palavras da ex-participante da Fazenda provocaram indignação entre os internautas, que expressaram sua revolta nas redes sociais. Comentários como “Em pleno 2024 e ainda somos obrigados a ouvir comentários racistas tão podres como esses” e “Que nojo, mano! Cadeia nessa racista” foram comuns entre as reações.

Ana Paula Minerato também é conhecida por ser musa da escola de samba Gaviões da Fiel. Ela cresceu em um ambiente ligado ao samba, sendo filha de uma passista e frequentando a escola desde pequena. Além disso, já atuou como repórter e panicat nos programas "Pânico na TV" e "Pânico na Band" entre 2012 e 2014.