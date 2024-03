Ana Paula Minerato vence torneio de Jiu-Jitsu e diz que não se considera mais 'gostosa'

Ana Paula Minerato, conhecida por ostentar o título de musa do Carnaval pela Gaviões da Fiel, começou com o pé direito no mundo dos esportes. No último fim de semana, a influenciadora digital e modelo conquistou a medalha de ouro na primeira etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jítsu 2024, realizado no Novo Ginásio de Barueri, em São Paulo.

Com quatro anos de dedicação ao esporte, Ana Paula conquistou sua primeira medalha de ouro no esporte. A conquista é fruto de disciplina, treinos intensos e paixão pelo jiu-jitsu. Em entrevista à revista Quem, ela revelou seus próximos passos.

"O objetivo agora é ser dona da categoria Peso Pena durante este ano todo. Vou me preparar para defender meu ouro durante as outras competições", disse a influenciadora. Ela também observou mudanças em seu shape após começar no esporte. "Mudou muito meu físico, não me considero mais 'gostosa', e, sim, atlética", afirma

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)