Tati Minerato posa de biquíni e faz topless no Navio da Xuxa

Tati Minerato, de 35 anos, compartilhou em suas redes sociais, neste sábado (24), um álbum de fotos da viagem que está fazendo em um cruzeiro no Navio da Xuxa. Em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, a modelo posou de biquíni e fez um topless, usando acessórios de luxo.

A modelo usou um biquíni rosa, uma joia corporal, um óculos grifado e uma bolsa da Louis Vuitton para look em alto-mar. Os óculos usados pela influenciadora é encontrado na web por aproximadamente R$ 3 mil. Já a bolsa, é uma edição especial e limitada.

Além de curtir a piscina do navio, Minerato também posou de topless, só com a parte de baixo do biquíni. Ela ergueu os braços e brincou com trocadilho na legenda da publicação: “Bumdia, Angra [dos Reis]”.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)