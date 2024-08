Luciano Huck sofre acidente, vai parar no hospital e exibe resultado de exame

O apresentador Luciano Huck sofreu um acidente durante as suas férias fora do Brasil. Ao retornar ao país, o global mostrou nesta segunda-feira (05), sua ida ao hospital para saber como está a sua saúde.

Após um dia de gravações, Luciano foi fazer um exame de imagem para ver como estava sua mão. Em vídeo realizado antes de passar pelo raio-X, o apresentador contou que sofreu um tombo na escada enquanto estava viajando, sem dar detalhes do país onde ocorreu o acidente.

VEJA MAIS

Na postagem no hospital, Luciano usa uma roupa para realizar o procedimento. Ele aparece sorrindo ao lado do profissional que realizaria o exame.

"Caiu na escada nas férias, agora tô com o Sandro, com roupa de chumbo pra tirar um raio-X da mão", disse. Em seguida, ele exibiu as fotos tiradas do membro.