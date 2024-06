Em Belém, Luciano Huck janta com Helder Barbalho e revela apreço pelo Pará: ‘Amo este lugar’

Luciano Huck esteve em Belém na última terça-feira (18/06) para gravar uma campanha publicitária, e, aproveitou a ocasião para reencontrar os amigos na cidade. Um deles foi o Governador do estado, Helder Barbalho e a primeira-dama, Daniela, com quem o apresentador do “Domingão” se encontrou na noite de ontem para jantar. O momento foi compartilhado por Helder nas redes sociais. “Seja sempre muito bem-vido ao nosso estado”, escreveu o governador.

Na ocasião, Huck ganhou uma camisa do governador com a seguinte frase: “Meu país Pará”. Feliz com a recepção calorosa, Luciano agradeceu nos comentários o carinho: “Obrigada pela acolhida. Adoro estar no Pará. Adoro este lugar”.

Helder escreveu na publicação que o encontro foi para que pudessem conversar sobre o Brasil e a Amazônia, já que a COP-30 será realizado na capital paraense em 2025.

Mais cedo, Luciano aproveitou para almoçar no restaurante Casa do Saulo, no bairro de Cidade Velha. O apresentador proveu o dadinho da tapioca, que ele adorou, e Piracaia de filhote.

Nos Stories, Saulo Jennings, chef e proprietário do espaço, compartilhou uma foto ao lado do apresentador e falou sobre a alegria de encontrá-lo. “Recebendo o amigo @lucianohuck. Um cara que conquistou pela humilde”, escreveu na publicação.