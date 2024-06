Luciano Huck em Belém: apresentador almoça em restaurante paraense após gravar na Estação das Docas

Após gravar uma campanha publicitária na Estação das Docas, em Belém, Luciano Huck decidiu aproveitar o que há de melhor no estado do Pará: a culinária. O apresentador do “Domingão” escolheu o restaurante Casa do Saulo, localizado no bairro da Cidade Velha, para almoçar e degustar as iguarias da região, na tarde desta terça-feira (18/06). A visita de Huck ao chef Saulo Jennings foi compartilhada com exclusividade pelo colunista do Grupo Liberal, Christian Emanoel.

Durante o encontro com o chef de cozinha paraense, Luciano acabou mandando um recedo para o filho de Jennings: "E aí, Paulinho, tudo bem? O seu pai só fala de você. Quando eu for aí, em Santarém, vou te visitar, tá? Fica com Deus e um abraço".

Nos Stories, Saulo compartilhou uma foto ao lado do apresentador e falou sobre a alegria de encontrá-lo. “Recebendo o amigo @lucianohuck. Um cara que conquistou pela humilde”, escreveu na publicação.