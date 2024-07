Com quem? Eduardo Sterblitch revela que já fez sexo no banheiro de Luciano Huck

Eduardo Sterblitch afirmou que já transou no banheiro da casa de Luciano Huck. A revelação foi feita durante o programa Papo de Segunda, que foi ao ar na segunda-feira (22).

No bate-papo, o ator ainda confessou que gostou de transar no local. "O banheiro era muito bom! E isso me desconcentrou um pouco, por isso foi esquisito".

Ele ainda descreveu que o local inusitado deixou tudo mais interessante. “Porque podia ser mais rápido [o sexo], uma coisa mais selvagem, boa. Eu fiquei almejando as coisas do banheiro dele: uma descarga que nunca vi”, explicou.

Sterblitch também contou detalhes do banheiro de Luciano Huck. “Não me concentrei direito, porque é um banheiro enorme, tem cinema, carro. Já foi no banheiro do Luciano Huck? Tem uma descarga que não vende no Brasil", brincou o ator.

João Vicente de Castro, que também estava na conversa, revelou que também já transou no banheiro do apresentador do Domingão. "Transei lá algumas vezes".