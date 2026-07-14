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Lucas Selfie comenta caso de agressão envolvendo Cartolouco: 'Ajudei a ex a denunciá-lo'

O caso envolvendo Cartolouco gerou repercussão após a ex-namorada relatar episódios de violência doméstica

Gabrielle Borges
fonte

O comunicador afirmou ainda que nunca teve uma boa relação com Cartolouco (Reprodução)

O apresentador Lucas Selfie comentou nesta segunda-feira (13) as acusações de violência doméstica envolvendo o jornalista Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco. Amigo de Gabriella Augusto, ex-namorada do comunicador, Selfie afirmou que ajudou a jovem após um episódio de agressão relatado por ela.

Segundo Lucas Selfie, Gabriella manteve um relacionamento de cerca de três anos com Cartolouco e recebeu apoio para formalizar a denúncia contra o ex-companheiro. O apresentador também classificou a situação como "doentia" ao relembrar o caso.

“Foi muito difícil não expor isso, não jogar toda a situação no ventilador, mas a gente respeitou a decisão dela, porque ela tinha medo e vergonha e escolheu não falar naquele momento”, declarou Selfie.

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O comunicador afirmou ainda que nunca teve uma boa relação com Cartolouco e que já percebia sinais de que o relacionamento entre ele e Gabriella poderia ser prejudicial. Segundo Lucas, porém, a amiga negava que existisse qualquer problema entre o casal.

De acordo com o apresentador, a decisão de intervir aconteceu depois que ele recebeu uma mensagem de uma mulher desconhecida, que afirmou ser ex-namorada de Cartolouco. Ela teria alertado Selfie sobre a situação e pedido que ele tomasse alguma atitude antes que Gabriella sofresse novas consequências.

Sensação de impotência 

Lucas Selfie contou que se sentia impotente ao acompanhar a situação vivida pela amiga e admitiu que algumas atitudes problemáticas acabaram sendo vistas como "normais" pela repetição dos episódios.

O apresentador também fez um alerta para amigos e familiares que percebem sinais de um relacionamento abusivo. Para ele, é importante oferecer apoio e não ignorar comportamentos que possam indicar uma situação de violência.

“Fiquem atentos aos sinais, se intrometam, sejam insistentes, ajudem. Graças a Deus, conseguimos fazer algo a tempo, mas quantas pessoas não conseguem? Estamos falando de alguém com acesso à informação e à mídia, que ainda assim teve medo e vergonha. Agora imagina quem não tem esse acesso?”, questionou.

Apesar disso, disse que teria outros pontos a apresentar.Não posso comentar mais nada sobre ele, mas poderia falar muita coisa também”, afirmou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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