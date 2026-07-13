Quais são as acusações feitas por ex-namoradas contra Cartolouco? Entenda o caso

Em entrevista ao programa Fantástico, a vítima relatou que os episódios de violência aconteceram após cerca de nove meses de relacionamento

Cartolouco já foi ouvido pela polícia após denúncias de agressão e injúria contra ex-namorada ( Foto: Reprodução )

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, agrediu a então namorada durante uma discussão ocorrida em 31 de janeiro, em São Paulo. Nas gravações, ele aparece queimando um cigarro na orelha da mulher e, em seguida, desferindo um tapa no rosto dela.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, a vítima, que teve a identidade preservada, relatou que os episódios de violência aconteceram após cerca de nove meses de relacionamento. Segundo ela, embora Cartolouco demonstrasse afeto com frequência no início da relação, o comportamento dele mudou ao longo do tempo, com episódios de agressividade que culminaram nas agressões registradas pelas câmeras.

Viagem internacional marcada por agressões

Os relatos ganharam contornos ainda mais graves com o detalhamento de episódios ocorridos em dezembro de 2023, durante uma viagem do ex-casal a Cusco, no Peru. De acordo com os depoimentos, a viagem internacional foi o cenário para o ápice da violência física e psicológica sofrida pela vítima.

O primeiro grande estopim ocorreu dentro de um bar na cidade peruana. Após retornar do banheiro, a mulher foi alvo de uma crise de ciúmes de Strabko, que arrancou a corrente que ela usava no pescoço e cuspiu em seu rosto diante dos frequentadores do estabelecimento.

As agressões escalaram gravemente quando retornaram ao hotel. A vítima relatou que o influenciador destruiu seu telefone celular, chutou seus pertences pessoais e iniciou uma sequência de agressões físicas graves, incluindo tapas, chutes e uma tentativa de sufocamento por meio de um golpe conhecido como "mata-leão".

VEJA MAIS



Histórico de violências físicas e psicológicas

Outros relatos de mais duas ex-namoradas detalharam episódios de violência física, psicológica e quebra de patrimônio no decorrer dos relacionamentos. Os depoimentos, transmitidos inicialmente pela TV Globo, reforçam o padrão de comportamento agressivo atribuído ao criador de conteúdo.

Uma das vítimas, Gabriela Augusto, que manteve um relacionamento de três anos com Strabko, revelou que ele quebrou diversos móveis do imóvel onde o casal residia. Os abusos físicos também eram severos: ela relata ter sofrido uma queimadura de cigarro no rosto durante uma briga e, em outra ocasião, ter sido puxada pelos cabelos, arremessada ao chão e agredida com chutes.

Uma terceira ex-companheira, que optou por preservar sua identidade por motivos de segurança, confirmou sofrer insultos frequentes direcionados à sua aparência, além de agressões físicas recorrentes. De acordo com o depoimento, Strabko apresentava uma mudança drástica de comportamento logo após os ataques, demonstrando uma postura completamente diferente daquela adotada durante as crises de violência.

Denúncias

As outras duas ex-namoradas afirmaram que nunca formalizaram denúncias contra Cartolouco. Já no caso da mulher agredida em janeiro deste ano, o influenciador passou a responder na Justiça após o recebimento da denúncia. Ele é réu por acusações relacionadas à agressão física e à violência psicológica.

Cartolouco se manifestou em redes sociais

Cartolouco, se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (14) após a repercussão de acusações de violência física e psicológica. Em um vídeo publicado em seus perfis, ele negou as denúncias e afirmou que a reportagem que abordou o caso apresentou uma versão “incompleta” dos acontecimentos.

“Não tem como eu ficar quieto mais pelas acusações que eu recebi”, declarou o influenciador no início do pronunciamento. Segundo ele, a intenção do vídeo é apresentar a própria versão dos fatos e esclarecer pontos que, na avaliação dele, não foram abordados.

Segundo Cartolouco, a Justiça teria analisado uma das denúncias e o inocentado em setembro de 2024. Ele também contestou a informação de que as acusações feitas por duas ex-namoradas não teriam chegado ao Judiciário. “As queixas chegaram sim na Justiça, e eu fui inocentado”, afirmou.

Sobre o processo em que se tornou réu por suspeita de agressão física e violência psicológica contra outra ex-namorada, Cartolouco afirmou que não poderia divulgar detalhes por orientação de seus advogados.