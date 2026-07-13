Quem é Gabriella Augusto? Conheça a influenciadora que denunciou Cartolouco

Gabriella Augusto ganhou destaque nas redes sociais após relatar episódios de violência que teria sofrido durante o relacionamento com Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco. A influenciadora foi uma das três ex-namoradas do comunicador que deram relatos em uma reportagem exibida pelo Fantástico, no último domingo (12).

Mas quem é Gabriella Augusto? Além de influenciadora digital, ela atua como diretora do podcast PodDelas, um dos projetos de entretenimento voltados ao público feminino nas redes sociais. Ela também está à frente do Domingo ON, coletivo que promove encontros com atividades físicas, experiências e atrações para mulheres.

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Gabriella ficou conhecida nacionalmente ao participar da sexta temporada do reality show Power Couple Brasil, exibido pela Record TV. Na ocasião, ela entrou no programa ao lado de Cartolouco, com quem mantinha um relacionamento na época.

Nas redes sociais, a influenciadora compartilha conteúdos relacionados a moda, viagens, rotina e estilo de vida. Atualmente, reúne mais de 67 mil seguidores e utiliza o espaço digital também para falar sobre temas ligados ao universo feminino.

Relacionamento com Cartolouco

Gabriella contou que viveu um relacionamento de cerca de três anos com Lucas Strabko e afirmou ter enfrentado situações de agressão física e psicológica durante o período em que estiveram juntos.

Segundo o relato divulgado pelo Fantástico, ela afirmou que teria sido vítima de puxões de cabelo, chutes e agressões com cigarro. A influenciadora também falou sobre o impacto emocional da relação e disse que muitas vítimas de relacionamentos abusivos enfrentam dificuldades para reconhecer e romper o ciclo de violência.

Após a exibição da reportagem, Gabriella publicou uma manifestação nas redes sociais agradecendo o apoio recebido e afirmou que decidiu compartilhar sua experiência para ajudar outras mulheres.

Denúncias contra Cartolouco

Além de Gabriella, outras duas ex-namoradas do influenciador também relataram episódios de agressão durante a reportagem. Uma delas afirmou que teria sido queimada na orelha com um cigarro durante uma discussão.

A defesa de Lucas Strabko negou as acusações e afirmou que houve conflitos entre o casal, alegando que algumas situações apresentadas foram interpretadas de forma diferente pelo influenciador.