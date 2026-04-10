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Cartolouco presta depoimento em inquérito que investiga violência contra ex-namorada

O inquérito reúne fotos, laudos e registros de câmeras de segurança sobre episódios ocorridos entre 2025 e 2026

O Liberal
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Cartolouco é ouvido pela polícia após denúncias de agressão e injúria (Reprodução)

O jornalista Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira (9). A oitiva integra um inquérito no 11º Distrito Policial de Santo Amaro que investiga denúncias de lesão corporal qualificada, violência psicológica, injúria e dano, formalizadas em março após informações publicadas pelo portal UOL. O jornalista compareceu acompanhado de advogado após intimação expedida em 18 de março.

As investigações baseiam-se no relato de uma mulher de 32 anos que manteve relacionamento com Strabko por dez meses. A denúncia cita violência psicológica, moral, patrimonial e física. O inquérito reúne mensagens, gravações, fotos, imagens de segurança, laudos médicos e depoimentos de testemunhas. Entre as provas anexadas, constam ofensas verbais com termos como “vagabunda”, “puta”, “por isso que eu te traio” e “você é igual a todas as mulheres que eu já comi”.

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O histórico do investigado também é citado nos autos, mencionando que em 2020, durante o reality A Fazenda, surgiram relatos de agressão contra outras parceiras. O inquérito atual destaca um episódio em Cusco, no Peru, em dezembro de 2025, onde a vítima afirma ter recebido chutes e empurrões em um hotel, além de ter objetos como celular e óculos danificados. Consta ainda que, na ocasião, o investigado mencionou uma ex-companheira que possui medida protetiva contra ele desde 2023. Em janeiro de 2026, em São Paulo, um novo relato aponta que a mulher foi atingida por um copo de bebida e um cigarro aceso, causando queimadura no ouvido.

A Polícia também apura uma tentativa de entrada no apartamento da vítima na madrugada de 31 de janeiro, registrada por câmeras e seguranças do condomínio. A advogada da vítima, Juliana Santos Garcia, afirmou que “o caso possui lastro documental robusto, com boletim de ocorrência, oitivas formalizadas, inquérito instaurado e queixa-crime oferecida. A intimação e o cumprimento do depoimento pelo investigado demonstram que o sistema de justiça está atuando. Não se trata de uma briga de casal ou de uma acusação isolada: é uma investigação criminal formalizada, com elementos concretos que apontam para um padrão de violência que precisa ser interrompido. Nossa cliente confia na Justiça e permanecerá resguardada, sem exposição”.

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