Lindsay Lohan faz referência às gêmeas Annie e Hallie, de 'Operação Cupido', 26 anos depois

Lindsay Lohan relembrou um dos papéis que marcaram sua carreira em um vídeo ao lado de Jimmy Fallon. Atualmente com 37 anos, a atriz revisitou seu passado na publicação cheia de referências às gêmeas Hallie e Annie, do filme "Operação Cupido" (1998). Na publicação ao lado do apresentador, Lohan inclusive usa um uniforme similar ao que as personagens vestiram no longa de Nancy Meyers.

Lohan fez a homenagem ao seu filme de estreia no mundo cinematográfico 26 anos após o lançamento do longa. Na publicação divulgada nas redes sociais do "The Tonight Show", antes de participar do programa, a artista reviveu as famosas gêmeas. Confira:

Durante a filmagem, Lindsay entrega um biscoito ao apresentador e, ao mesmo tempo, a câmera muda de direção para "outra versão da atriz", que reproduz um sotaque britânico e diz: "Em casa, eu como com manteiga de amendoim”, ambos fazendo referência à Annie.

A segunda personagem também é vista vestindo uma camiseta vintage da escola “Camp Walden” e uma faixa branca na cabeça, trajes de Hallie e Annie. Enquanto Fallon brinca aparentando estar confuso, a primeira Lohan tira um pote de manteiga de amendoim e acrescenta que também come biscoito com pasta.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)