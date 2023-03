Após anúncio de gravidez, relembre a carreira conturbada de Lindsay Lohan

Lindsay Lohan, hoje com 36 anos, se consagrou como um grande ícone dos anos 2000. A atriz, que ontem anunciou estar esperando seu primeiro filho, teve momentos muito difíceis durante seu crescimento. A jovem, que já foi conhecida como "Queridinha da América" antes do declínio de sua carreira, a partir de 2006 passou a se envolver em escândalos da mídia e sua vida pessoal se tornou um dos assuntos mais comentados do mundo.

Dentre altas brigas com famosos, clínicas de reabilitação e filmes fracassados, o declínio de Lindsay Lohan virou assunto para fofocas e a saúde mental da ruiva ficou bastante debilitada. A atriz enfrentava o vício em álcool e drogas, e chegou a encarar até mesmo grandes problemas judiciais.

Com trabalhos cada vez menores no mundo artístico, a atriz só surgia novamente na mídia quando se colocava dentro de alguma confusão. Em seguida, Lindsay Lohan tentou recuperar sua carreira no cinema aos poucos mas não foi como a atriz esperava. Agora, com uma vida bem mais estabilizada, Lindsay espera seu primeiro filho.