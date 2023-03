Atriz Lindsay Lohan anuncia primeira gravidez

A atriz Lindsay Lohan, de 36 anos, anunciou que está à espera do primeiro filho. O bebê é fruto do casamento da artista com o marido, o executivo Bader Shammas.

VEJA MAIS

"Estamos abençoados e animados", escreveu a atriz do filme "Meninas malvadas", de 2004.

Ao TMZ, a americana contou que está vivendo um momento especial em sua vida. "Estamos muito animados para a chegada do novo membro da nossa família e estamos muito ansiosos por este próximo capítulo de nossas vidas", disse ela.

Lindsay casou com o marido no último ano. O casal começou o relacionamento ainda no início da pandemia, em 2020. Em 2021 eles anunciaram o noivado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)