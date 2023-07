Lindsay Lohan dá à luz ao primeiro filho; saiba a origem do nome do bebê

Lindsay Lohan deu à luz ao primeiro filho com o marido, Bader Shammas, na última segunda-feira (17). A criança nasceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A informação do nascimento de Luai foi confirmada por um representante da atriz à revista The Hollywood Reporter.

Em um comunicado enviado à imprensa, foi dito que a família estava apaixonada pelo menininho. “Lindsay Lohan e seu marido Bader Shammas, deram as boas-vindas a um filho lindo e saudável chamado Luai”, dizia o texto.

A gravidez da atriz foi confirmada em março deste ano, quando ela compartilhou a foto de um macacão de bebê em seu perfil nas redes sociais. Na legenda, Lindsay dizia que ela e Shammas estavam muito empolgados com a vinda do bebê.

Qual origem do nome Luai?

O nome tem origem árabe e significa “escudo ou protetor”, segundo a revista.