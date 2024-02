“Pedido Irlandês”: Veja o trailer do novo filme estrelado por Lindsay Lohan

A Netflix divulgou nesta terça-feira (20) o primeiro trailer da nova comédia romântica estrelada por Lindsay Lohan. Com o título de “Pedido Irlandês” o filme chega ao streaming no dia 15 de março e tem no elenco Ayesha Curry, Ed Speleers e Alexander Vlahos.

"Quando o amor da sua vida fica noivo da sua melhor amiga, Maddie deixa os seus sentimentos de lado para ser dama de honra no casamento na Irlanda. Até que um desejo espontâneo de amor verdadeiro a faz acordar como a futura noiva", diz a sinopse do filme.

Pelas imagens do trailer é possível ver que a protagonista acaba tomando o lugar da amiga como noiva, através de um desejo mágico que torna o seu sonho realidade.

Pedido Irlandês tem direção de Janeen Damian (Uma Quedinha de Natal) e roteiro de Kirsten Hansen (Expresso de Natal)

Desde 2022, Lindsay tem uma parceria com a Netflix e vem estrelando algumas produções. O último filme dela no streaming foi 'Uma Quedinha de Natal', uma comédia romântica também.