Pais de Larissa Manoela receberam o cachê da filha do filme 'Tá Escrito', diz colunista

Larissa Manoela é a protagonista do filme "Tá Escrito", que teve trailer divulgado nesta semana. Entretanto, a jovem artista não recebeu um real pelo trabalho no filme. Isso porque foram os pais da atriz que receberam o cachê, já que eles administravam a carreira de Larissa. A gravação do longa foi feita neste ano, quando a relação entre a atriz e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, já estava estremecida.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Larissa Manoela não vai ficar sem receber nada em relação ao filme. A artista ganhará um percentual em cima da bilheteria do longa-metragem nos cinemas. Dinheiro que irá diretamente para a atriz.

No filme, que estreia em 2 de novembro, Larissa atua com o noivo, André Luiz Frambach. Além deles, o elenco do longa conta com Karine Teles, Kevin Vechiatto, Caroline Dallarosa, Victor Lamoglia, Richard Abelha, Hamilton Dias, Emira Sophia, Vittoria Tosi e Thuany Parente.

Tá Escrito tem roteiro assinado por Thuany Parente, Marina Zatz e Matheus Souza e tem a astrologia como pano de fundo. Na produção, Larissa Manoela dá vida à Alice.

No filme, Alice acha que os astros erraram com ela, até que um dia recebe um livro em branco, apenas com instruções que prometem que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. Com o poder de influenciar a todos com as previsões que agora ela tem acesso, Alice se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.