Mãe de Larissa Manoela está sendo investigada por intolerância religiosa após print vazado

No último domingo (20), a segunda parte da entrevista de Larissa Manoela ao programa "Fantástico" revelou mais uma troca de mensagens polêmica entre a atriz e sua mãe, Silvana Taques. No entanto, o trecho da conversa que teria sido descartado, acabou sendo divulgado na internet e contém intolerância religiosa.

Na mensagem mostrada pela TV Globo, Larissa deseja um Feliz Natal à mãe, que responde: "Vai à merd*, vai? Esqueça que sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também". No print completo, Silvana fez um comentário sobre a religião do namorado da atriz, o ator André Luiz Frambach. Ela usa termos pejorativos ao se referir à família do noivo de Larissa como "família macumbeira".

"Esqueci de te desejar… que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk", escreveu Silvana. O termo é considerado como discriminatório contra religiões de matriz africana.

Esse episódio resultou em um inquérito à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), alegando que Silvana pode ter praticado intolerância religiosa, conforme a Lei 7.716/1989. A investigação está em andamento para apurar os fatos e determinar se há fundamentos para prosseguir com o caso.

Se for confirmado o racismo religioso, a mãe de Larissa Manoela pode enfretar a pena de reclusão de um a três anos, além de uma multa por praticar, induzir ou incitar a discriminação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)