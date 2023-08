Mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques cortou cabelo para não parecer com a filha; entenda

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, surpreendeu ao conceder entrevista para a emissora SBT com os cabelos curtos. A empresária costumava cortar os cabelos em estilo médio ou chanel, motivo pelo qual a mudança chamou a atenção do público.

A colunista Fábia Oliveira, do site Metrópole, afirma que amigos próximos de Silvana Taques disseram que o motivo para o novo visual foi a intenção de parecer menos visualmente com a filha. De acordo com as fontes da coluna, Silvana estava parecendo muito com a filha, o que a deixava desconfortável.