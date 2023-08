"Não me façam PIX", diz Larissa Manoela para fãs

Após uma semana tumultuada com entrevista e exposição da sua vida e problemas financeiros com os pais, Larissa Manoela divulgou um recado para os fãs não mandarem nenhum PIX para ela. A atriz falou que estão utilizando seu nome para aplicar golpes nos fãs. O recado foi divulgado na rede social X, na noite de sexta-feira (18).

Ela agradeceu o carinho e preocupação, porém alertou seus seguidores para não realizarem transferências para seu CPF.

"Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação!", publicou Larissa Manoela.

Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação! — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) August 19, 2023

Larissa Manoela revelou no último domingo (13), ter deixado para os pais todo o patrimônio avaliado em R$ 18 milhões. A relação da atriz com Silvana Taques e Gilberto Elias está estremecida com a filha e os pais não se falando mais.