Kimberlly: saiba quem é a mãe do terceiro filho de Neymar; fotos

Nesta segunda-feira (22), Leo Dias contou detalhes sobre a mãe do terceiro filho de Neymar e a relação deles. O jornalista confirmou que a notícia é verdadeira, e ainda revelou quem é a mão da criança, que está no terceiro trimestre da gravidez.

Trata-se da a modelo paulistana Kimberlly, que teve seu nome revelado no programa Fofocalizando, de hoje. De acordo com o colunista, o jogador vai realizar um exame de DNA para comprovar a paternidade, após o nascimento do bebê.

O jogador, por meio de sua assessoria, nega a informação. Além disso, ele disse que só tomou conhecimento dos boatos através da imprensa e prometeu acionar judicialmente quem disseminou a notícia: “Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”.

Leo Dias ainda contou, que Neymar e Kimberlly viviam um romance, principalmente quando o jogador veio ao Brasil para tratar a sua lesão e após o nascimento da primeira filha.

O atacante soube que a modelo estava grávida por WhatsApp e deixou Neymar “surpreso”, já que ele se mostrou preocupado com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, que nasceu em outubro do ano passado.

Kimberlly mora em São Paulo, e até a tarde de hoje, já acumulava mais de 203 mil seguidores, mesmo mantendo um perfil discreto, com apenas 12 publicações e poucas fotos de si.

Além das notícias de Leo Dias, o boato do terceiro filho de Naymar surgiu após o fim do seu cruzeiro. A influenciadora Jamile Lima usou as redes sociais para falar sobre o caso. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, escreveu em uma foto de Mavie. Depois ela surgiu na web, desmentindo oo que disse: "Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe, em tom de brincadeira, por causa do cruzeiro, enfim. Eu já estou tomando as medidas cabíveis".