'Me perdoe', pede influenciadora envolvida em polêmica com Neymar

Jamile Lima virou um dos assuntos mais comentados da internet, nesta terça-feira (2), após compartilhar um comentário, afirmando que Neymar seria pai pela terceira vez. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter”, escreveu. Ainda na noite de hoje, a modelo veio a público desmentir qualquer gravidez ou paternidade de Neymar Jr.

Devido à repercussão do caso, a modelo negou que tenha escrito a mensagem e garantiu ter sido uma pessoa da produção em “tom de brincadeira”.

“Eu não escrevi isso não! Melhor apagar minha foto!”, quando viu o seu nome ligado às notícias.

Jamile se defendeu nas redes sociais. “Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar, nem conheço, nunca tive nenhum tipo de contato. Nunca o vi pessoalmente, nem ele, nem alguém que seja próximo dele. Esse comentário que está saindo nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe em tom de brincadeira devido ao cruzeiro”, afirmou.

A influenciadora continuou o desabafo destacando que sequer conhece o jogador. “Nunca tive meu nome envolvido em qualquer tipo polêmica, principalmente relacionado a esse tipo de coisa. Eu não tenho notícias nenhuma se ele será pai, não tenho proximidade, não sou amiga”, frisou. Jamile Lima terminou pedindo desculpas ao jogador Neymar Jr, que já é pai de Mavie, de 3 meses e Davi Lucca, de 11 anos.

“Me perdoe Neymar se isso te causou algum constrangimento, algum mal-estar. As medidas já estão sendo providenciadas e eu queria do fundo do coração que encerrasse esse assunto por aqui”, finalizou. Neymar não se pronunciou oficialmente sobre uma possível terceira paternidade.