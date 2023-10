Kayky Brito não deseja reencontrar Bruno de Luca após acidente, diz colunista

Nesta quinta-feira (12), informações divulgadas revelaram que o ator Kayky Brito não tem o desejo de reencontrar seu amigo Bruno de Luca neste momento, e sua decisão é apoiada pela família. O motivo dessa escolha tem a ver com o recente acidente que envolveu o ator em setembro deste ano.

VEJA MAIS

De acordo com o colunista Valmir Moratelli da revista Veja, Kayky Brito decidiu não priorizar esse reencontro em sua atual fase de recuperação. No mencionado incidente, o ator foi atropelado, e Bruno de Luca estava presente no local, presenciando o acidente, porém, não prestou socorro no momento.

Em seu depoimento à polícia, Bruno explicou que não tinha conhecimento de que seu amigo estava envolvido no atropelamento. Apesar dessa declaração, o incidente gerou comoção e discussões na mídia e nas redes sociais.

Diante desse contexto, Bruno de Luca colocou-se à disposição para visitar e apoiar Kayky Brito. No entanto, fontes próximas ao ator relataram ao colunista que, nesse momento, Kayky optou por não encontrar o amigo e está enfrentando um período de tristeza diante da repercussão que o incidente tem gerado.