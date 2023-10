Motorista que atropelou Kayky Brito diz que deseja visitar ator: 'Se a família liberar'

Diones Coelho expressou seu desejo de encontrar com Kayky Brito. O motorista postou um vídeo em seu Instagram esclarecendo para os seguidores o porquê de ainda não ter ido visitar o artista, que recebeu alta na última sexta-feira.

Segundo o motorista, "tenho recebido várias mensagens perguntando se não vou visitar o Kayky. Com certeza é o desejo do meu coração, só que depende da família liberar. Eles liberando, com certeza vocês vão ver esse encontro. A gente vai tá junto para poder selar isso, poder virar essa página e cada um seguir a sua vida bem e com Deus", disse o motorista, que contou esperar pelo encontro, mas está respeitando o tempo da família do ator.

Kayky Brito teve alta do hospital após 27 dias internado. Segundo o boletim médico do Copa D'Or, ele foi liberado do hospital com “lesões corrigidas com sucesso” e “condições de prosseguir com a reabilitação em casa”. O ator foi internado na unidade na madrugada de 2 de setembro, vítima de politraumatismos, após ser atropelado na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste Rio.