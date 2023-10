Kayky Brito publica vídeo agradecendo à vida e não cita a esposa

O ator Kayky Brito, 35 anos, publicou vídeo agradecendo às mensagens de carinho dos fãs e à família, na tarde desta terça-feira (10). O ator também se diz grato ao motorista que o socorreu, aos bombeiros e até ao cunhado, mas não citou a esposa Tamara Dalcanale.

"Na maior felicidade! Obrigado a todos vocês meus fãs que mandam cada mensagem, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi quem chamou os bombeiros. Obrigado a vocês bombeiros. Obrigado à minha família, mãe, pai, irmã, ao meu cunhado Igão, beijo no coração, de todos vocês. O negócio é viver como se houvesse amanhã, porque viver é um milagre. O lado direito ainda um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, andando até", declarou. Assista!

VEJA MAIS

O ator não ter citado a esposa Tamara Dalcanale é mais um indício de que o casal se separou após viralizar as imagens de momentos antes do acidente, em que mostram o ator ao lado de Bruno De Luca, tentando beijar uma moça no calçadão. No aniversário de 35 anos, de Kayky Brito, Tamara também não prestou nenhuma homenagem ao companheiro.