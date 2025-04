José Loreto publica fotos como Jesus e divide opiniões nas redes sociais; entenda

O ator José Loreto usou as redes sociais, nesta segunda-feira (07/04), para anunciar que chegou a Nova Jerusalém, em Pernambuco, onde se prepara para interpretar Jesus Cristo na tradicional encenação da Paixão de Cristo, um dos espetáculos mais aguardados da Semana Santa. O evento, realizado em um dos maiores teatros ao ar livre do mundo, ocorre de 12 a 20 de abril, com ingressos disponíveis pela internet.

Nas imagens publicadas, Loreto aparece caracterizado como Jesus. "Repousa sobre mim o espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para pregar a liberdade aos escravizados, dar aos cegos a luz dos olhos, levar aos oprimidos a redenção”, escreveu na legenda.

O ator vem se preparando há meses para o papel, adotando visual com cabelos mais longos para a caracterização. A peça retrata os últimos dias de Jesus Cristo e atrai milhares de pessoas todos os anos.

A publicação gerou diversas reações entre os seguidores. Enquanto muitos elogiaram a entrega de Loreto ao personagem e destacaram a semelhança física com a imagem popular de Jesus, outros questionaram a escolha do ator, citando sua recente performance como o diabo no desfile da Vila Isabel no Carnaval de 2025.

"Vai ser muito emocionante, estarei lá na minha décima sexta temporada”, celebrou uma fã. "Infelizmente você escolheu se vestir e personificar o demônio! Escolher ser Jesus agora não faz nenhum sentido!", disse outro.