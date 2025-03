José Loreto se pronuncia após críticas por interpretar o diabo e Jesus; veja

José Loreto se manifestou nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo suas atuações no Carnaval e na Semana Santa. O ator interpretou o diabo no desfile da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e dará vida a Jesus no espetáculo 'Paixão de Cristo', que será encenado em Recife.

Após receber críticas por interpretar os dois papéis, Loreto decidiu gravar um vídeo para se pronunciar. “O que mais me motiva na atuação é interpretar personagens extremos, mocinhos e vilões, e fazer o público rir, chorar e se questionar”, declarou ele.

Durante a gravação, o ator afirmou que não se incomoda com o debate, mas lamentou os ataques de ódio que recebeu. “O pior é que a grande maioria das pessoas que vieram com ódio tinham a justificativa do amor, e isso não entra na minha cabeça”, desabafou.

O personagem de Loreto no desfile da Vila Isabel foi inspirado em uma releitura de uma lenda irlandesa, na qual Jack Lanterna engana o diabo, mas acaba condenado a vagar pela eternidade. A história foi retratada no enredo 'Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Me Aparece'. “Agora me diz, como contar essa história sem ter a figura do diabo?”, questionou o ator.

Ainda no vídeo, Loreto falou ainda sobre as diferenças entre ficção e realidade e relembrou uma situação em que uma senhora reclamou das maldades de um personagem seu em uma novela. Ele reforçou que interpretar um papel não significa representar aquele ser na vida real.