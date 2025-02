José Loreto fala de romance com Alane Dias: 'Ela é uma mulher incrível'

José Loreto falou que está feliz e contente com o romance com a paraense Alane Dias, de 25 anos. Diferente das declarações dela, que prefere a discrição, o ator falou abertamente sobre a relação.

Os atores começaram a ser fotografados juntos no início do ano, primeiro na saída uma sessão de teatro, depois andando de moto, em uma lanchonete e na academia. Desde então não se desgrudaram mais. Mesmo solteiros, eles têm tentado manter a relação.

"A mídia deixa as coisas mais ansiosas. Dá uma ansiedade para algumas coisas, acelera uns processos. Estamos vivendo, nos conhecendo. Alane é uma mulher incrível, minha amiga", despistou Loreto em entrevista exclusiva para Quem.

"É divertido viver esse romance, mesmo com toda a exposição, porque ela é uma mulher incrível. Mas poderia ser menos (exposto)", completou o ator.

O flagra de Loreto ao ver a paraense no primeiro ensaio técnico da Grande Rio, na Sapucaí, foi destaque na mídia. "Temos tantas coisas para falar. Ela é uma potência no Carnaval. Tenho vários trabalhos e tentamos não alimentar muito a fofoca e vida que segue, deixa as coisas no tempo que tem que acontecer", disse.