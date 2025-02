Alane Dias estreia na passarela do Baile da Vogue Brasil em comemoração aos 50 anos da revista

A ex-BBB e atriz paraense Alane Dias desfilou pela primeira vez na passarela do renomado Baile da Vogue Brasil. Esse evento também celebra os 50 anos da revista e moda que, como descreveu em suas redes sociais, tem as “páginas que moldaram a moda, a cultura e tantas gerações”. Ela usou o seu perfil no Instagram para compartilhar o look escolhido para essa estreia. Nas imagens se destaca um vestido preto com uma cauda ornada com capas de revistas anteriores, além de adereços em rendas da mesma cor, no vestido e nas mãos. A paraense explica que a ideia por trás do traje foi coroar a memória e o legado da revista.

“50 anos de história! Para o meu primeiro Baile da @voguebrasil, mergulhei nas páginas que moldaram a moda, a cultura e tantas gerações. Nesta edição especial, celebro esse legado vestindo 300 capas icônicas da Vogue Brasil — uma viagem por meio século de estilo e arte. Cada estampa carrega um nome que brilhou, cada detalhe é um tributo à beleza de se reinventar”, escreveu a influenciadora em seu perfil no Instagram.

O Baile da Vogue é um evento tradicionalmente realizado pela revista Vogue Brasil, conhecido por reunir personalidades influentes do mundo da moda, celebridades e artistas em uma grande festa. A temática muda a cada edição e o evento é caracterizado por sua sofisticação e pela exibição de trajes luxuosos e criativos, que frequentemente estão em sintonia com o tema escolhido.

Além de ser uma celebração da moda, o Baile da Vogue também funciona como um importante ponto de encontro para a alta sociedade brasileira, proporcionando um espaço para troca de experiências e networking. Ao longo dos anos, o evento se consolidou como uma das festas mais esperadas do calendário social, com performances de artistas renomados e uma atmosfera de glamour e ostentação, refletindo o universo da moda de luxo.