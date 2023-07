Jojo Todynho será intimada em ação aberta pela ex-namorada do seu atual, Kaila Oliveira

Kaila Oliveira, ex-namorada do atual companheiro de Jojo Todynho, entrou com uma ação na justiça por difamação contra a cantora. Pelo documento, as declarações foram feitas por meio das redes sociais, a respeito da paternidade da filha de Kaila. A primeira audiência estava marcada para esta segunda-feira (17), mas foi adiada por Jojo não comparecer.

Um oficial de justiça enviará uma nova intimação. A controvérsia entre as partes teve início quando Jojo Todynho assumiu publicamente seu novo relacionamento com Renato Santiago, que é pai da filha de Kaila. Em resposta às declarações de Jojo, Kaila decidiu se manifestar pela web, sem citar nomes, sobre uma mensagem desrespeitosa que recebeu no Instagram.

Em uma live realizada em 14 de junho, Jojo Todynho afirmou que a ex-namorada de seu atual parceiro apenas "buscava aparecer", o famoso "biscoito". Kaila optou por procurar seus direitos na Justiça e processou um ex-participante de A Fazenda.

A assessoria de Jojo Todynho informou que a cantora não havia sido citada e não havia recebido qualquer notificação sobre a audiência até o momento. O caso continua em trâmite na Justiça, e novas informações serão atualizadas à medida que surgirão.