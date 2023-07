Jojo Todynho posta fotos de sua 'filha', gerada por inteligência artificial

A cantora Jojo Todynho usou suas redes sociais nesta quinta-feira (13) para postar fotos geradas por inteligência artificial de sua "filha". Nas imagens, a artista aparece abraçando uma bebê e, em outra, mostra a menina já crescida. Na legenda, Jojo escreveu: "Útero coçando... Vem neném". Em seguida, completou com uma hashtag dizendo "daqui 3 anos", indicando que não quer um bebê logo.

VEJA MAIS

As fotos geraram muitas reações dos fãs da cantora. Alguns deles ficaram emocionados com a possibilidade de Jojo se tornar mãe, enquanto outros brincaram com a situação. "Perdi tudo na segunda foto, uma mini Jojo", disse uma fã. "Jojo entregando conteúdo de maternidade. Brasil, eu não tô preparada, mas pode mandar Deus", disse outra.

As fotos geradas por inteligência artificial que mostram as pessoas e seus filhos, que ainda nem nasceram, virou moda nas redes sociais. Vários famosos já postaram seus retratos, mas é possível fazer em qualquer celular. Disponível para Android e iPhone (iOS), para usar esse recurso no aplicativo chamado Remini é preciso pagar a versão Pro. No entanto, o app permite testar o recurso por até três dias sem desembolsar nada.