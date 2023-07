Inteligência artificial cria as 'mulheres mais bonitas em 100 países', incluindo o Brasil

Depois de a Inteligência Artificial (IA) criar a imagem dos homens mais bonitos de 20 países, a pedido de um usuário do Reddit, chegou a vez das mulheres. Uma empresa americana usou também o Midjourney, que gera imagens de IA, para criar as mulheres mais bonitas de 100 nações.

“Curiosamente, a maioria das mulheres geradas aparece com maquiagem mínima ou natural, sugerindo que a IA não associa estritamente beleza a cosméticos pesados. Além disso, muitas imagens mostram mulheres vestindo calças em vez de vestidos ou saias, desafiando as normas tradicionais de gênero e indicando que a IA está programada para reconhecer uma variedade de trajes igualmente bonitos”, diz o site StyleSeat.

VEJA MAIS

Outra curiosidade nas imagens são as nuances culturais que a inteligência artificial captura por meio das roupas femininas. Mulheres em alguns países do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Síria, são retratadas usando hijab, enquanto mulheres em países africanos como Madagascar, Mali e Sudão do Sul aparecem usando lenços na cabeça.

O maior desafio, segundo a StyleSeat, foi dar as instruções para ter respostas que não fossem influenciadas pelo o que era escrito. “É importante entender que a ‘compreensão’ da IA, derivada de dados de entrada humana, reflete as perspectivas humanas. Portanto, não estamos comparando a percepção da IA com a percepção humana, mas explorando se a IA pode replicar os diversos padrões de beleza interpretados pelos humanos em todo o mundo”, disse a empresa.