VÍDEO: MC Maneirinho ganha camisa do Paysandu e celebra show lotado em Belém, terra da sua avó

O cantor MC Maneirinho, que nasceu no Morro do Serrão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, celebrou sua apresentação em Belém, na madrugada deste domingo (19). O artista foi uma das atrações da segunda noite do Amazon Music Festival, da Bis Entretenimento, que ocorreu no estacionamento do Mangueirão.

Uma das alegrias do cantor foi poder se apresentar na terra que nasceu a sua avó Elza. "Ai, vó, eu falei que um dia ia cantar aqui", comemorou no seu perfil Instagram.

Além disso, Maneirinho ainda ganhou uma blusa do time de Dona Elza, com o nome dela. "Te amo, vó", escreveu o artista ao usar uma blusa do Paysandu.

"Rapaziada do Remo, não fica com ciúmes não. Remo está ai também, mas o Paysandu é o time da minha avó. Sabe como é que é. Se eu vestir essa aqui, minha avó quebra tudo", disse Maneirinho em um vídeo gravado ao lado de um menino vestindo a camisa do time azulino.

Ao desembarcar em Belém, ele comemorou a recepção com um vídeo postado no seu perfil no Instagram, assim como ele também postou da sua apresentação:

"Que recepção Belém, terra da minha vó. Hoje vai ser especial, papo reto ❤️", escreveu.