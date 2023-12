Jojo Todynho perde 30 kg e adia cirurgia reparadora; veja

Jojo Todynho dividiu com os seus seguidores do Instagram nesta terça-feira (26) que pretende trocar as próteses de silicone por modelos menores e também fazer uma abdominoplastia e lipoaspiração. A cantora, de 26 anos, perdeu mais de 33 kg após fazer a bariátrica em agosto deste ano.

A cantora também contou que resolveu adiar as cirurgias reparadoras. Nos planos de Jojo, as cirurgias iriam ocorrer em janeiro, mas decidiu realizá-las só em julho.

"Eu ia operar agora em janeiro, mas vou esperar para fazer em julho. Eu ia para a Disney (em julho), mas não vou mais, vou operar", avisou.

(Instagram / @jojotodynho)

"Olha, quando eu ficar toda 'reparada'... Quero o peitinho na bandeja. Vou botar um silicone menor, 580 ml. Já falei para o doutor, 'Corta essa barriga e estica tudo. Limpa as costas toda'", disse em seus stories.

