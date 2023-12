Jojo é filmada em praia e rebate comentários sobre aparência do namorado

Jojo Todynho foi filmada por uma internauta enquanto caminhava pela praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cantora estava acompanhada do namorado, Renato Santiago, que andava na frente, enquanto ela vinha um pouco mais atrás.

VEJA MAIS

O vídeo do momento começou a circular nas redes sociais e fez com que vários seguidores elogiassem a beleza do namorado de Jojo. Ela chegou a reagir à notícia publicada em um Instagram de fofoca. "Esse povo é uma piada mesmo, depois não entendem porque a vida continua na mesma. Mulher gostosa tem que ter namorado gostoso. Deus me livre desses olho gordo", rebateu Jojo.

Ela e o carioca Renato revelaram o romance em fevereiro e, desde então, pouco aparecem juntos. Eles optaram por manter o relacionamento longe dos holofotes. Renato tem dois filhos.