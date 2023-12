Jojo Todynho relata caso de racismo em Fortaleza: 'Preta arrogante'

A cantora Jojo Todynho contou nas redes sociais ter sofrido um episódio de racismo em Fortaleza. Além do seu relato, um vídeo de uma discussão também circula na web.

De acordo com a artista, ela fazia compras na feira da Beira-Mar no sábado (17), quando uma vendedora lhe ofereceu um presente: "Veio uma senhora e falou para mim: 'Você pode ir na loja que vou te dar um presente e você me marca no instagram?'. Eu falei para ela 'Não, obrigada, quero não'. Ela falou assim: 'Esses pretos são todos arrogantes'".

Ela foi até o local para comprar uma mala, onde colocaria alguns presentes que ganhou durante o passeio em Fortaleza.

Jojo disse que foi falar com a vendedora e que a administradora do local pediu desculpas. Além disso, ela disse que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O). Já a acusada afirmou, por meio das redes sociais, que registrou um B.O por calúnia contra a cantora.

"Quem quer respeito, se dá ao respeito. Eu só discuti, mas em uma dessas, se meto a mão na cara... Porque com racista tem que ser assim. Eu disse que vim passear, não sou obrigada a aceitar produto", acrescentou.

O G1 entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e com a Prefeitura de Fortaleza, que administra a feira, mas não teve resposta sobre o caso.