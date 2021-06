Jojo Todynho estreia como apresentadora do talk show inédito 'Jojo Nove e Meia'

As noites de quinta-feira nunca mais serão as mesmas no Multishow! A partir do dia 17, a irreverência de Jojo Todynho vai tomar conta das telas do canal no talk show inédito 'Jojo Nove e Meia'.

Com inspiração no marcante Jô Soares Onze e Meia, a atração irá receber Juliana Paes na estreia, além de Babu Santana, Fabiana Karla, Glória Groove, Gil do Vigor, Joelma, Mumuzinho e Tati Quebra Barraco ao longo da temporada, para entrevistas sobre carreira e curiosidades da vida pessoal.

Os convidados ainda vão participar de brincadeiras e quadros personalizados conduzidos pela apresentadora e pelo influenciador Guto TV, enquanto a DJ Taty Zatto comanda o som do estúdio.

Serão oito episódios todas as quintas, sempre às 21h30, com plateia virtual e cenário inspirado em Bangu - bairro carioca onde Jojo nasceu e foi criada. A produção é da Formata, sob direção de Padu Estevão.

"Sempre sonhei em ter um talk show. Eu assistia o Jô e me imaginava, ficava pensando quando seria minha hora. E ela chegou! E agora eu mando até ‘beijo da gorda’. Não tinha como dar ruim, eu sou Jô duas vezes: Jojo. Esse programa não é só meu, é de todos que me acompanham e torcem por mim", comemora a apresentadora, que entra no estúdio sempre ao som de funk, seguido de uma reflexão do dia, com frases de sua autoria.

No primeiro programa, Juliana Paes se diverte cantando e dançando com Jojo hits comandados pela DJ Taty Zatto. Ela participa dos quadros "Força na Peruca", com perguntas e respostas com prenda; "Mumbai Bangu", aprendendo com Jojo a fazer o quadradinho, e depois ensinando a funkeira a dançar como a personagem Jade; "Bolo da Paes", em que a entrevistada responde a perguntas inusitadas da apresentadora; e "Carão da Perigosa", no qual as duas fazem o "carão" ideal para cada situação apresentada por Guto TV.

Animada por ser a primeira convidada do talk show inédito, Paes não esconde a admiração por Jojo Todynho: "Acho que o seu sucesso tem a ver com a sua espontaneidade. E isso é o verdadeiro empoderamento! É você poder ser quem você é de verdade, sem medo de ser feliz", destaca a atriz.

Toda terça-feira, a partir das 12h, os fãs da atração poderão conferir um conteúdo inédito na versão Jojo Meia Nove do programa, no canal Humor Multishow, no YouTube. A atração digital contará com entrevistas da apresentadora com alguns dos influenciadores mais bombados do momento na internet. Alvxaro, Blogueirinha, Diva Depressão, Isaias, Pequena Lô, Sarah Fonseca e Vitor diCastro são os convidados da temporada.