Jojo Todinho exibe corpo em biquíni durante viagem ao nordeste após bariátrica

Jojo Toddynho está em viagem ao nordeste e tem aproveitado o tempo livre para ir à praia. Neste sábado (16), ela compartilhou com os fãs várias fotos feitas no Ceará e ainda exibiu as curvas após perder vários quilos com a cirurgia bariátrica.

VEJA MAIS

As fotos mostram vários momentos do dia que Jojo passou na praia com amigos. Mas a que mais tem chamado atenção de fãs e amigos é a que a influencer exibe o corpão em um biquini alaranjado. Na legenda ela escreveu: “Dumpzinho Fortaleza!”.

Segundo depois de compartilhar as fotos vários comentários foram deixados pelos internautas e famosos que seguem Jojo no Instagram. O ator Cauã Reymond escreveu: ‘Miau’. A musa fitness Gracyanne Barbosa também elogiou Jojo e digitou ‘Gostosa’. Os fãs também deixaram vários elogios: “Quem falar agora que não viu diferença no corpo da jojo após a bariátrica só pode estar cego, ta maravilhosa”, disse uma internauta. “Isso é o que eu chamo de auto estima elevada...um exemplo pra todos nós”, escreveu outra fã.