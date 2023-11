Jojo Todynho anuncia planos para cirurgia plástica após bariátrica; saiba onde

Jojo Todynho revelou aos seguidores nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), sobre as mudanças que está vivenciando no corpo após realizar uma cirurgia bariátrica. A funkeira revelou que, em decorrência do processo de emagrecimento, uma calça jeans que usou há apenas uma semana ficou visivelmente larga. Nos stories, Jojo apresentou detalhes dessa transformação física e também anunciou planos para uma nova cirurgia plástica no futuro.

VEJA MAIS

"Quando o médico me liberar, esse peito aqui vai embora. Vou fazer tudo o que tenho que fazer. A única coisa que eu não vou mexer é bumbum. E na cara também não, porque não precisa, mas o restante vou fazer tudo", afirmou.