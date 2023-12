Jojo Todynho exibe antes e depois após 33kg perdidos com bariátrica

A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, surpreendeu os fãs neste domingo (10) ao exibir o corpo após emagrecer 33kg. A artista, que realizou uma cirurgia bariátrica em agosto deste ano, publicou um clique de biquíni em suas redes sociais e mostrou um antes e depois.

"33Off com muito orgulho!!!… Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo… Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece, só meu), o resultado de fulana de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balança preocupada (o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-lá para pesar e colocar na balança a sua vida…", escreveu Jojo.

A ex-Fazenda completou: "Eu sempre me amei e agora muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero, me respeita, eu sou "cavalona" e somente eu decido se reduzo o peito ou bumbum. Agradeço o carinho e apoio, mas dispenso sua opinião. De 146/ hoje 113", declarou.

Jojo Todynho tomou a decisão de passar pela cirurgia bariátrica durante os ensaios para o quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck". A preparação começou no início de 2023, quando ela passou a fazer exercícios físicos e aderiu a uma dieta que a fez perder mais de 20kg.

Ainda neste domingo, a influenciadora realizou um leilão beneficente com suas roupas na Zona Norte do Rio de Janeiro. A influenciadora separou algumas peças de seu guarda-roupa para leiloar no evento. Para participar do projeto, os interessados deveriam dar um 1kg de alimento não perecível, que será doado a pessoas carentes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)