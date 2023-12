Jojo Todynho é criticada por seguidores após ‘exagerar' na decoração da árvore de Natal

Jojo Todynho utilizou as redes sociais na quarta-feira, 20, para compartilhar com os seguidores a reação ao ver pela primeira vez a árvore de Natal de casa montada. Mas não imaginava que iria receber vários comentários negativos na publicação pelo suposto custo que o bem teve.

VEJA MAIS

Confira:

No post, alguns internautas vibraram pela conquista e a alegria da funkeira, porém, outros, alfinetaram a escolha de Jojo. “O natal não é ostentação. É amor no coração, vai la jojo ainda da tempo monta uma ceia para as pessoas necessitadas”, escreveu um.

“Nada que faça preenche o vazio que esta mulher deve sentir”, disse uma segunda.

Sem receio de dizer o que pensa, a cantora disparou para o comentário de uma seguidora: "Faz na tua casa do jeito que você gosta, na minha eu faço do jeito que eu quero."