Joelma vive novo 'affair' com fazendeiro 'misterioso', diz colunista

Solteira há três anos, agora o coração da cantora Joelma "xonou, xonou” novamente. Na manhã desta segunda-feira (20), o colunista Leo Dias revelou, em primeira mão, que a paraense estaria se envolvendo amorosamente com um fazendeiro. Que tal?

De acordo com o colunista, a relação ainda é recente e a identidade do rapaz é mantida sob sigilo. Inclusive, Joelma e o homem teriam se encontrado na noite do último domingo (19) para jantar juntos. O momento foi até compartilhado pela artista nas redes sociais, mas ela tratou escondê-lo com um emoji de coração.