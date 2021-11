João Luiz usa matéria do O Liberal e comemora queda de óbitos por covid-19, em Belém: ‘Vacina salva’

O ex-BBB mineiro João Luiz, que possui uma grande admiração pela capital paraense, utilizou as redes sociais, na última terça-feira (2), para comemorar a baixa taxa de mortalidade ocasionada pela covid-19, em Belém. Na publicação, ele compartilhou uma matéria produzida pela Redação Integrada do Jornal O Liberal, dando a notícia positiva.

“Vacina salva vidas”, escreveu o namorado do ex-brother, Igor Monteiro. João, que no início de 2020 visitou o Estado e compartilhou cliques na Estação das Docas, Complexo do Ver-o-Peso, além da Ilha do Marajó e Alter do Chão, em Santarém, vibrou positivamente e compartilhou com emojis de mãos unidas, dando a entender que estava contente.

Nos comentários, os internautas começaram a pedir que o professor de geografia viesse à cidade visitar os fãs paraenses. “Vem pra cá, João”, escreveu uma. “Vem pra Belém, vai ter PSICA!”, disse uma outra.

Números positivos

De acordo com a reportagem e com base nos boletins epidemiológicos publicados nas redes sociais da prefeitura de Belém, este é o período mais longo que o Pará fica sem registrar vítimas da covid-19.

Os números seguem uma tendência de queda, ao passo que a vacinação contra o vírus avança na capital.